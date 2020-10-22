رئيس الوزراء د. حمدوك يتلقى تنويراً من والي ولاية الخرطوم حول مواكب 21 أكتوبر، والانتهاكات التي صاحبت بعض هذه المواكب وفق العربية -السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم يطلع حمدوك على الانتهاكات التي صاحبت بعض مواكب ( 21 ) أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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