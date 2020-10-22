القيادي بالثورية سليمان صندل : السلام سيعم جميع أنحاء البلاد

قال القيادي بالجبهة الثورية الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة مسؤول ملف الترتيبات الأمنية د. سليمان صندل حقار إن السلام سيعم جميع أنحاء البلاد بعد ان تم التوقيع عليه بصورة نهائية بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح مؤخرا بمدينة جوبا .
وأكد د صندل في تصريحات صحفية الخميس بمطار الفاشر والتي وصلها لأول مرة بعد التوقيع علي سلام السودان حيث كان في استقباله والي شمال دارفور محمد حسن عربي وعدد من القيادات وجمع غفير من انصار الحركة، اكد أن اطراف اتفاق سلام السودان سيقدمون انموذجا متفردا للحكم الراشد باعتبار أن الاتفاق جاء بإرادة الشعب .
واضاف وفق ( سونا) “سنعمل جميعا على تلبية طموحاتهم وتطلعات اهل السودان في الحكم والسلام والعدالة والتنمية” .
وأبان أن زيارته لدارفور تأتي بغرض الوقوف ميدانيا علي مجمل الأوضاع والتبشير ببنود الاتفاق الذي قال إنه يمثل المدخل التاريخي لإنهاء التهميش وإحداث نقلة كبيرة في البلاد في مقبل الأيام.
إلى ذلك خاطب صندل حشدا من انصار حركته بدار الحركة بحي الدرجة الاولى بالفاشر مبشرا الجميع بأهمية اتفاق سلام السودان وطريقة انزال بنوده على ارض الواقع.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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