القيادي بالثورية سليمان صندل : السلام سيعم جميع أنحاء البلاد

قال القيادي بالجبهة الثورية الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة مسؤول ملف الترتيبات الأمنية د. سليمان صندل حقار إن السلام سيعم جميع أنحاء البلاد بعد ان تم التوقيع عليه بصورة نهائية بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح مؤخرا بمدينة جوبا .

وأكد د صندل في تصريحات صحفية الخميس بمطار الفاشر والتي وصلها لأول مرة بعد التوقيع علي سلام السودان حيث كان في استقباله والي شمال دارفور محمد حسن عربي وعدد من القيادات وجمع غفير من انصار الحركة، اكد أن اطراف اتفاق سلام السودان سيقدمون انموذجا متفردا للحكم الراشد باعتبار أن الاتفاق جاء بإرادة الشعب .