مركز أبحاث الرعاية والتحصين الفكري بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف يعقد مؤتمراً دوليا بعنوان ” الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر”

يعقد مركز أبحاث الرعاية والتحصين الفكري بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف مؤتمراً دوليا بعنوان ” الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر” في الخرطوم يومي ٢٤ و٢٥ أكتوبر الجاري بقاعة الصداقة.

ويأتي المؤتمر تحت شعار “رسالة متجددة لعالم متنوع” بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين يمثلون تنوع الطيف الإسلامي في السودان بجانب خبراء وأكاديميين في المجالات التي يتناولها المؤتمر ومحاوره، ومشاركات دولية.

ويهدف المؤتمر إلى تناول مفهوم التجديد والتعرف على قدرته على معالجة مستجدات العصر، والوقوف على قضايا التجديد وأسئلته المعاصرة في الفكر والاجتماع والعمران والسياسة والعلاقات الخارجية والتشريع والتعليم والفنون الجميلة، بجانب الوقوف على التجربة السودانية في مجال تجديد الفكر الإسلامي.

Advertisements

ويستعرض المؤتمر حوالي ٢٦ ورقة بحثية تناقش قضايا التجديد بين الأصل والعصر في مختلف مجالات الحياة.

وينعقد المؤتمر – والسودان يمر بمناخ توقيع السلام- ويُرجى أن يُساعد في ترسيخ وتحقيق قيَّم السلام والتعايش والإخاء، وفي الوقت ذاته يُساهم في إزالة التناقضات الدائرة حول قضة الدين والدولة في السودان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)