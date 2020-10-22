الرئيسية/أخبار/ لجان مقاومة البراري: اعتقال فردين من لجان مقاومة بري الدرايسة أخبار منذ 5 دقائق 0 لجان مقاومة البراري: القوات الأمنية تعتقل فردين من لجان مقاومة بري الدرايسة وفق العربية – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365) منذ 5 دقائق 0

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