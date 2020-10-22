بومبيو: قرار الرئيس ترمب انتصار للسودان وأمريكا ولأسر الضحايا

قال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو: سعدت اليوم بالتحدث مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بشأن شطب السودان من قائمة الإرهاب.. وقرار الرئيس ترمب انتصار للسودان وأمريكا ولأسر الضحايا. بحسب صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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