قرارات مهمة للجنة استئنافات اتحاد الكرة السوداني

عقدت لجنة الاستئنافات المنتخبة بالاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعا الخميس برئاسة مولانا عبدالعزيز سيد أحمد رئيس اللجنة، واتخذت اللجنة قرارات في القضايا المطروحة أمامها نظرت اللجنة استئناف نادي حي الوادي نيالا بخصوص منع جماهير الهلال البث التلفزيوني في مواجهة الفريقين في الدوري الممتاز، وبعد استعراض اللجنة صورة شكوى المستأنف معتمدة من رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد، وبعد التداول
رأت لجنة الاستئنافات أن الشكوى حق لكل متضرر وفق ما نصت عليه اللائحة، وطالما أن المستأنف قد تقدم بشكوى كان على اللجنة المنظمة للمسابقات أن تقرر بشانها بالرفض أو القبول أو اتخاذ ما تراه مناسباً، لاسيما أن المستأنف سدد الرسوم وقدم المذكرة خلال القيد الزمني، قررت اللجنة قبول الاستئناف شكلاً، وإعادة الاوراق للجنة المسابقات للنظر في الشكوى والتقرير بشأنها.
نظرت اللجنة وفق ( سونا) بشكوى مريخ الفاشر ضد اللجنة المنظمة للمسابقات في مباراة الفريق ضد هلال الأبيض التي اعتبر فيها مهزوماً ” 0-2″ لعدم اشراك لاعب من الفئات السنية، وبعد الاطلاع والتداول قررت اللجنة رفض الاستئناف وتأييد قرار لجنة المسابقات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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