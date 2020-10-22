اشادت افتتاحية (وول ستريت جورنال) قرار ترمب وتنتقد شومر ومينيديز لعرقلتهما مشروع قانون الحصانة السيادية، وقالت الصحيفة إنّ السودان ليست لديه أموال ليدفعها لأسر 11 سبتمبر، وإن هذه الأسر تلقت أموالاً سابقاً.وذلك وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل :صحيفة امريكية تُشيد بقرار ترمب وتنتقد عرقلة مشروع قانون الحصانة السيادية للسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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