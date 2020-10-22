رجل اعمال يتبرع بمبلغ مالي لدعم الحكومة

تسلم عضو مجلس السيادة الإنتقالي بروفيسور صديق تاور الخميس مساهمة مالية دعما لحكومة السودان لمقابلة سداد مبلغ التعويضات الذي إشترطته الإدارة الأمريكية لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من رجل الأعمال عمر أدروب والذي دعي جميع رجال الأعمال والمقتدرين وفق ( سونا) للتبرع ودعم الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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