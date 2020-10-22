إنطلاق مؤتمر (تحديات علاج الإدمان) بالخرطوم غداً

أكدت المستشارة لبنى علي رئيس منظمة بت مكلي إكتمال كافة الإستعدادات والترتيبات الإدارية والفنية لانطلاق المؤتمر الثالث لتحديات علاج الإدمان غداً الذي تنظمه المنظمة عند التاسعة صباحاً بدار الشرطة ببري حول (تحديات علاج الإدمان والتأهيل في العالم العربي والأفريقي والإسلامي) تحت شعار (كلنا ضد التعاطي والرياضة إحدى المعالجات).

وقالت المستشارة لبنى بحسب (سونا)، إن 90% من المشاركين من الدول العربية وسبعة دول أوروبية إضافة إلى أكثر من سبعين خبيراً في علم النفس والإجتماع وأطباء ومعالجين وخبراء من دول العالم في مجال مكافحة تعاطي المخدرات وعلاج الإدمان مشيرة إلى أن البرنامج يحوي محاضرات و أوراق عمل، ورش عمل ، معارض،علاقات عامة وتبادل معرفي – عيادات – ماراثون رياضي وأخرى.

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وكشفت لبنى عن عدد من المشاريع وبرنامج تدريب الشباب ستكون ضمن فعاليات المؤتمر مبشرة بتوريع 105 مشروعات إنتاجية منها 50 مشروعاً للمشردين المتعافين القادرين على العمل خلال فعاليات المؤتمر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)