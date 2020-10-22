مدير الإستثمار بجامعة الجزيرة: رفع الحظر سيؤدي لهبوط الدولار

قطع دكتور عباس آدم مدير إدارة الإستثمار بجامعة الجزيرة بأن قرار فك الحظر عن السودان سيسهم في دفع الإقتصاد الوطني بصورة كبيرة، معتبراً الحظر العالمي وما تبعه من توقف التعاملات البنكية والتدفقات النقدية وعدم الوصول إلى مدخلات الإنتاج إلا عبر دولٍ وسيطة شكل عاملاً حاسماً في التدهور الإقتصادي الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية.

ولفت آدم في تصريح حسب (سونا)، إلى أن الحظر المفروض على السودان عطل تصدير المنتجات وإستجلابها من الخارج إلا عن طريق المقايضة مما أدى لندرة العملات الصعبة بالبلاد.

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ورأى في القرار بشائر خير سيكون لها أثر كبير في دعم الإقتصاد السوداني وفي مقدمتها هبوط أسعار الدولار خلال الأيام المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)