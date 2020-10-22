ترقب في الشارع الرياضي لديربي الحسم “السبت” المقبل

ينتظر عشاق كرة القدم السودانية لقاء الديربي يوم السبت المقبل حينما يواجه الهلال الند التقليدي فريق المريخ في ختام مباريات الدوري الممتاز في مباراة مختلفة، سيلعبها الهلال بدافع الانتصار فقط ولا شيء سواه للحصول على لقب الدوري الممتاز، بينما سيلعب المريخ المواجهة بفرصتين من أجل الحصول على اللقب حيث يكفيه الفوز أو التعادل للحصول على اللقب مما سيشعل من وتيرة التنافس يوم السبت بملعب الخرطوم.

ويراهن الأهلة بشكل عام بحسب صحيفة السوداني، على حنكة الكابتن فوزي المرضي في مثل هذه المواعيد الكبرى، حيث سبق للأسد أن قاد الهلال لنتائج إيجابية في مباريات القمة كما أن الشكل الفني للهلال تغير للأفضل بمجرد توليه لزمام الأمور الفنية وكان ثمرة ذلك فوز عريض على الأهلي شندي بثلاثية نظيفة تغيرت فيها التشكيلة وأسلوب اللعب.

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كما سيدخل الهلال اللقاء وهنالك عدد من الأسماء التي تعتبر مفاتيح لعب في الأزرق كعبد الرؤوف ونزار وأطهر الطاهر.

في الجانب الآخر يعيش المريخ أفضل حالاته الفنية رغم المشاكل الإدارية التي يعاني منها، ويراهن أنصار الأحمر على طلعات التش وتألق رمضان عجب وسيف تيري ويتوقع أن يخطف ديربي السبت الأنظار داخل وخارج السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)