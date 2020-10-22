لجنة إزالة التمكين بغرب كردفان تسترد عدداً من العربات

وجه والي غرب كردفان الأستاذ حماد عبدالرحمن صالح الأمانة العامة للحكومة بإعداد تقرير مفصل عن العربات الحكومية المعطلة كل حسب حالتها الراهنة.

جاء ذلك لدى وقوفه على العربات التي استردتها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة بالولاية من مدينة الأبيض.

وقال مقرر اللجنة الأستاذ نصرالدين أبوهداية كرشوم فى تصريحٍ بحسب (سونا)، إن هذا العمل تم بالتنسيق مع لجنة إزالة التمكين بولاية شمال كردفان وأن العربات المستردة بلغت ثلاثة وثلاثين عربة مختلفة منها ستة عشرة عربة كانت مودعة بداخل منزل مستأجر سابقاً لمكتب تنسيق الولاية، مشيراً إلى أن بعضاً من هذه العربات يحتاج لصيانات طفيفة والآخر تعرض للإهمال والإتلاف.

وأضاف كرشوم أن اللجنة إستطاعت كذلك تحديد عدد سبعة عشرة عربة موزعة على عددٍ من ورش الصيانة بالأبيض والعمل جار على متابعة ملفاتها حتى تعاد للولاية، مؤكداً أن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة لن يهدأ لها بالاً حتى تسترد كل عربات الولاية المفقودة.

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من جهة أخري أوضح عضو اللجنة الأستاذ المحامي ضو البيت محمد شريف أن اللجنة شرعت في مراجعة ملفات الأراضي وملفات العاملين بوزارة المالية وقطعت فيها شوطاً كبيراً بالإضافة إلــى مراجعة منصرفات جائحة كورونا وبعض الأجهزة والمعدات الطبية التى فقدت بجانب مراجعة إدارة الثروة الحيوانية ومعامل المياه.

وقال ضو البيت إن اللجنة ستقوم برفع تقريرٍ مفصل عن هذه الملفات للجنة إزالة التمكين المركزية لتقرر بشأنها كاشفاً عن وجود الكثير من التحديات التي تواجه عمل اللجنة بالولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)