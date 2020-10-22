شنقراي يتفقد المصابين فى الأحداث الأخيرة بسواكن

وقف المهندس عبد الله شنقراي والي البحر الأحمر على الأوضاع الصحية وتفقد أحوال المصابين في الأحداث التي شهدتها مدينة سواكن مؤخراً بسبب الإحتجاج عى إعفاء والي كسلا (صالح عمار). جاء ذلك خلال زيارة الوالي والوفد المرافق له لمستشفي سواكن.

Advertisements

كما ترأس الوالي في ذات الزيارة بحسب (سونا)، الاجتماع المشترك مع محلية سواكن بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية وفرعيتها بسواكن وأطلع على تفاصيل وتداعيات الأحداث. وأكد التزام حكومة الولاية بعلاج المصابين في هذه الأحداث.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)