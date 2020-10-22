قال جهاز المخابرات العامة، إنه لم يكن مشاركاً في تظاهرات 21 أكتوبر، كما روّجت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً الترويج ضمن الحملة الشرسة التي يتعرض لها الجهاز.
وأكد في بيان له بحسب صحيفة السوداني)، أن الجهاز يضطلع بدوره كاملاً وبمهنية عالية بالتنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية الأخرى والجهاز التنفيذي لإنجاح الحكومة الانتقالية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز المخابرات: لم نشارك في تظاهرات 21 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.