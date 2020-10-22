جهاز المخابرات: لم نشارك في تظاهرات 21 أكتوبر

قال جهاز المخابرات العامة، إنه لم يكن مشاركاً في تظاهرات 21 أكتوبر، كما روّجت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً الترويج ضمن الحملة الشرسة التي يتعرض لها الجهاز.

وأكد في بيان له بحسب صحيفة السوداني)، أن الجهاز يضطلع بدوره كاملاً وبمهنية عالية بالتنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية الأخرى والجهاز التنفيذي لإنجاح الحكومة الانتقالية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)