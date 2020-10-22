عملية سطو على مكتب عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح

تعرض مكتب عضو لجنة إزالة التمكين لعملية سطو، حيث تمت سرقة بعض الأجهزة والعبث ببعض المستندات، وطمأن وجدي جماهير الشعب أن ملفات إزالة التمكين محفوظة بعيداً عن المكتب.

وقال وجدي في تعميم : تم إبلاغ شرطة محلية الخرطوم والتي قامت بالإجراءات مع فريق مسرح الحادث مع وجود بعض المنقولات التي كان بإمكان من سطوا على المكتب حملها. ,وقال وجدي يرجح أن حادثة السطو عملية سطو مستندية تهدف البحث عن معلومات ومستندات .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)