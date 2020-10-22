شهدت أسعار صرف الدولار يوم الخميس مع ختام تعاملات الأسبوع إرتفاعاً كبيراً يعد إنخفاض ليومين بعد قرار الرئيس الأمريكي عن نيته برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
يوم الإثنين 19 أكتوبر 2020 في السوق الموازي، ،سجل الدولار 260.00 جنيهاً لينخفض السعر بعد إعلان ترامب يومي الثلاثاء والأربعاء في حدود 240 جنيها للدولار الواحد.
يوم الخميس 22 أكتوبر 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 255.00 جنيهاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يسجل أول ارتفاع كبير مقابل الجنيه بعد اعلان ترامب نيته برفع السودان من قائمة الارهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.