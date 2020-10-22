الدولار يسجل أول ارتفاع كبير مقابل الجنيه بعد اعلان ترامب نيته برفع السودان من قائمة الارهاب

شهدت أسعار صرف الدولار يوم الخميس مع ختام تعاملات الأسبوع إرتفاعاً كبيراً يعد إنخفاض ليومين بعد قرار الرئيس الأمريكي عن نيته برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

يوم الإثنين 19 أكتوبر 2020 في السوق الموازي، ،سجل الدولار 260.00 جنيهاً لينخفض السعر بعد إعلان ترامب يومي الثلاثاء والأربعاء في حدود 240 جنيها للدولار الواحد.

يوم الخميس 22 أكتوبر 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 255.00 جنيهاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)