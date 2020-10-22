(٣) آلاف حالة إصابة جديدة بالسرطان بالجزيرة

أعلنت عميد المعهد القومي للسرطان التابع لجامعة الجزيرة د. ندى عثمان، عن تسجيل نحو٣ الالف حالة إصابة جديدة خلال العام الماضي إضافة إلي تردد نحو ٧٥ مريض علي العيادات.

وطالبت ندي خلال لقائها بالمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، د. آدم حريكة ووالي ولاية الجزيرة ومدير جامعة الجزيرة امس، طالبت بحث وزارة المالية الاتحادية، علي دفع مبلغ ٢ مليون دولار لتكملة المباني بالمعهد خصوصاً في جانب التكييف المركزي من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، لمقابلة حالة الضغط الكبير علي المعهد من داخل وخارج السودان عزت ارتفاع عدد الحالات بالمعهد لتعطل أحد الأجهزة لمستشفي الذرة بالخرطوم، مبينا أن نسبة المترددين من ولاية الجزيرة ٤٨٪ فقط.

Advertisements

ومن جانبه وعد د. آدم الحريكة بمتابعة الدعم من المالية الاتحادية ودفع المبلغ المطلوب للمعهد من أجل استمرار الخدمة وتخفيف العبء علي المرضى بتجويد الخدمة الطبية المتميزة، وامتدح جهود الكوادر الطبية والصحية وإدارة جامعة الجزيرة في تقديم الخدمة للمرضى داخلس وخارج السودان.

فيما تعهد والي وﻻية الجزيرة د. عبدالله إدريس بحسب صحيفة السوداني، بمتابعة المبلغ المطلوب من الحكومة الاتحادية بصفة رسمية من الحكومة الولاية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)