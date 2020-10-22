شاهد بالفيديو :ندى القلعة تحصل على (نقطة) وناشطون يعلقون(ندى عينه مليانه وما محتاجة لي قروش)

تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة ندى القلعة وهي تتغنى في إحدى حفلاتها وتحصل على (نقطة) بطريقة لفتت انتباه العديد من مشاهدي الفيديو.

وبحسب ماشاهدت محررة(أخبار الخليج 365)، فقد كانت المطربة ندى القلعة تقف على خشبة المسرح بعد أن توقفت عن الغناء وانهالت عليها الأموال من أصحاب الحفل .

العديد من المعلقين على الفيديو ذكروا بأن ندى القلعة لم تكن بحوجه لتلك (النقطة) مبررين ذلك بأنها لم تبادلهم أي نوع من أنواع الفرح وإنها لم تقوم بمشاركة أي شخص منهم ،هذا ماجعلهم يعلقون قائلين (ندى عينه مليانه وما محتاجة لقروش).

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الخرطوم:(أخبار الخليج 365)