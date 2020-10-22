وزير التربية: سعر ورقة تصحيح الشهادة يترواح مابين (٥٠ إلى ٧٠) جنيهاً

أكد وزير التربية والتعليم العام محمد الأمين التوم معالجة مطالب مصححي الشهادة السودانية والتوصل إلى حلول واتفاق بقيمة محددة لورقة التصحيح بحيث تتراوح مابين (٥٠ إلي ٧٠) جنيهاً. وكشف التوم في تصريح له أن لجان وإدارت الامتحانات بالوزارة أمس الأربعاء طوت ملف مطالب المصحيين وعملت علي دعم وتوفير اعاشتهم كما عالجت مشاكل الاكتطاظ بالسكن لجميع مراكز التصحيح بالعاصمة، وقال بحسب صحيفة السوداني، أن الاكتطاظ بالسكن نتج عن زيادة نسبة احتياطي المصحيين لهذا العام، ونوه إلى أن عملية التصحيح ستمر شهرا كاملاً بحيث تنتهى في العشرين من نوفمبر المقبل. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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