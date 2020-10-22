حريكة : خارطة استثمارية جديدة بالبلاد تستوعب الأقاليم

قال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة د. آدم حريكة، إن البلاد تعيش في ظل الانفتاح الخارجي وتوفر فرص كبيرة لجذب المستثمرين من الخارج والداخل، وشدد علي ضرورة وضع خارطة استثمارية جديدة تركز علي الأقاليم التى تتمتع بمواد اقتصادية وبشرية.

وأقر حريكة لدي زيارته لولاية الجزيرة أمس أن فكرة المؤتمر الاقتصادي الأول لم تستوعب البعد الإقليمي بالصورة المطلوبة وأضاف :”هي نقطة سالبة ونعمل علي معالجتها بالتعاون مع ولاية الجزيرة حول مؤتمرها الاقتصادي خلال الفترة القادمة”. من جانبه دعا والي ولاية الجزيرة د. عبدالله ادريس حكومة المركز يدعم النهضه بالولاية، موضحا بحسب صحيفة السوداني، أن اللجنة الاقتصادية بالولاية انجزت عملا ضخما وخطة ملموحة للنهوض بالولاية التي ترتكز احتياجاتها في المقام الأول علي الدعم الاقتصادي والسياسي المركزي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)