خبير سياسي: قفل الكباري قمع للشعب واعتداء على حرية التعبير والتنقل

ابدي الدكتور أسامة سعيد الخبير والمحلل السياسي امتعاضه من قيام الحكومة بقفل الكباري والجسور بولاية الخرطوم أمام حركة السيارات والمارة من امس الأربعاء وحتى الخميس بالتزامن مع تسيير عدة قوى سياسية مواكب شعبية مناهضة للحكومة معتبرا ذلك القفل متعمدا لعرقلة هذه المواكب مبينا انه قمع للشعب السوداني واعتداء على حرية التعبير والتنقل للمواطنين وقال الدكتور أسامة ان النظام السابق في عز سطوته لم يلجأ لقفل الكباري مما مكن ثوار ديسمبر من الوصول لساحات القيادة العامة للقوات المسلحة والاعتصام فيها مبديا دهشته الكبيرة من ان تقوم حكومة الثورة بذلك بعد أن حررت ثورة ديسمبر الشعب السوداني من كل أدوات التسلط والقهر والقمع وأستطاع الشعب السوداني انتزاع حقوقه الدستورية في حرية التظاهر السلمي منعة واقتدارا في ثورة قدم فيها مئات الشهداء من خيرة شبابه فكيف يصادر هذا الحق الان من الشعب السوداني ممن فوضهم الثوار باسم الشهداء لحراسة الثورة وحكم البلاد وهم من أتوا عبورا على أجساد الشباب الذين ثاروا في ديسمبر ضد كل أشكال القمع والاعتداء على حرية التعبير .

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وأوضح سعيد ان الخوف من فقدان السلطة والمساءلة والهواجس السياسية دفعت حكومة حمدوك للعودة لاساليب النظام البائد في القمع وتكميم الافواه وعرقلة المواكب السلمية متسائلا هل ستحمي هذه الأجراءات والاكاذيب والتضليل حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية حكومة حمدوك من السقوط مشددا على ان الشعب السوداني سيكتشف انه تعرض للتضليل والخداع وبيع الوهم وان اسم السودان لن يرفع الان من قائمة الإرهاب الأمريكية ويحتاج الأمر ل 45 يوما حتى يناقشه الكونغرس الامريكى بعد اخطار ترمب له بقراره رفع اسم السودان من القائمة مؤكدا انه من الوارد رفض الكونغرس للقرار او اضافته لتعويضات جديدة تدفعها الحكومة السودانية علي سبيل المثال لأسر ضحايا تفجيرات نيويورك موضحا ان ترمب كان يمكنه رفع اسم السودان بامر تنفيذي دون الرجوع للكونغرس فلماذا لم يفعل. وقال أسامة بحسب صحيفة الوطن، ان بيع الوهم للشعب السوداني وتخديره وقفل الكباري والاعتداء على الحريات العامة لن يمنح حكومة حمدوك اكسير الحياة وان جموع الشعب الجوعي التي لاتجد الخبز والوقود والدواء حتما ستعبر كل الموانع المادية كما عبرتها في أكتوبر وابريل وديسمبر لترى كل العالم فشل حكومة حمدوك في إدارة السودان خلال الفترة الانتقالية وان ثورة الشعب السوداني قد تمت سرقتها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)