بالأسماء.. قيادات تعلن انشقاقها رسمياً عن حركة عبد الواحد

أعلنت قيادات من حركة جيش تحرير السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور انشقاقها رسمياً عن الحركة.

وأكدت القيادات المنشقة بحسب بيان الأربعاء تحصلت عليه مصادر أن 15 من القادة والجيش والإدارات المدنية والأهلية واتحاد المرأة والشباب أعلنوا انشقاقهم عن الحركة.

وأكد البيان ان القيادة المنشقة لم تنضوي تحت أي حركة أو منظومة سياسية يحتويها الجبهة الثورية السودانية حتى الآن.

وقال البيان بحسب صحيفة أول النهار ”ظللنا نناضل في الصفوف الأمامية للحركة بقيادة الرفيق عبدالواحد محمد أحمد النور ،من أجل الظلم وتهميش الأقاليم طيلة ثمانية عشر عقود لكي نسترد حقوق الشعب السوداني المسلوبة لكن حالة الأمر دون ذلك”.

ووصف البيان قيادة الحركة بأنه أصبح مصدر بلبلة أمنية للمواطنين داخل الأراضي المحررة ويخلق صراعات مناطقية من حين لآخر.

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وانشق عن حركة جيش تحرير السودان جبل مرة كل من مبارك عبدالشكور (ولدوك) قائد غرفة العمليات في الحركة، ذو النون عبدالشافع آدم أرباب ،قائد لواء سلطان تيراب، سليمان يعقوب تيراب، قائد الإستخبارات لللواء سلطان تيراب، الصادق روكرو، قائد الشؤون الإنسانية في الحركة، عوض أمفنقور، قائد الإدارة في الحركة، مسلم عبدالشافع آدم أرباب، قائد غرفة عمليات لللواء سلطان تيراب، آدم أحمد حسين (جيلي)، قائد اللواء أبو الخيرات، يس عبداللطيف (جروكو)، قائد لواء لورا، موسى عبدالشافع (كيرونا)، قائد الكتيبة الثالث لللواء كرم الدين، عبدالوهاب عبدالله بكر، قائد الإدارة لللواء سلطان تيراب، محمد دكو، قائد غرفة العمليات، لللواء أبوالخيرات (ب)، إبراهيم عيسى منجولاً، قائد ثاني لللواء سلطان تيراب، حماد إسماعيل جارالنبي، قائد الشرطة لللواء سلطان تيراب، صالح (نيريم)، قائد لواء أبوالخيرات (ب)، آدم حبيب، قائد ثاني لللواء كرم الدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)