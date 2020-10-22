لأول مرة منذ إنشائه إغلاق كبري توتي أمام المركبات والمشاة

نفذت السلطات الامنية اغلاقا كاملا لوسط الخرطوم ووضعت الحواجز الاسمنتية وتموضعت سيارات الجيش و الشرطة في كل الطرق التي تقود الي وسط الخرطوم التي يمنع الدخول اليها اوالخروج منها وكانت ولاية الخرطوم اصدرت بيانا صحفيا اشارت فيه الى الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها لسلمية الحراك.

ويقول شهود عيان انه لأول مرة في مثل هذه الحلات المشابهه يتم “إغلاق كبرى توتي إغلاقا كاملا أمام حركة السيارات والمارة حتى على الراجلين منهم.

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وتكرر هذا الامر حتى على قطاع واسع من الصحفيين العاملين بوكالة السودان للانباء من العبور الى منطقة الوسط التي يسمح من بعدها للعاملين بالوكالة من المرور بعد ابراز بطاقة عمل سارية المفعول.

وكانت ولاية الخرطوم التي تضم كل الوزارات السيادية ومقار القوات النظامية و الامنية و البعثات الدبلوماسية والدولية والاممية قد أصدرت بياناً بحسب صحيفة الوطن، عن ذكرى ثورة 21 اكتوبر اعلنت فيه إغلاق الكباري احترازياً من الساعة 12 منتصف الليل وحتى مساء الأربعاء 21 أكتوبر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)