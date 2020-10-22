إغلاق كوبري (المنشية) من قبل المواطنين

أعلنت الإدارة العامة المرور، عن إغلاق كوبري المنشية من قِبل المواطنين. وبحسب صحيفة السوداني، طالبت السائقين القاصدين إلى الخرطوم التوجُّه الى كوبري سوبا أو كوبري القوات المسلحة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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