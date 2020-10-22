شاهد بالفيديو : كيف عبر الفنان الكابلي عن فرحته بإزالة السودان من قائمة الارهاب

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مؤثر جمع بين الفنان الكبير عبدالكريم الكابلي وسفير السودان بالولايات المتحدة الامريكية نور الدين ساتي عبر خلاله سفير الفن السوداني كابلى والذى يقيم فى بلاد العم سام منذ سنوات طويلة بكلمات ضافية عن فرحته الطاغية بازالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للارهاب وقال كابلى والذى منحته امريكا جنسيتها تقديرا لعطائه الفنى والثقافى ان السودان بلد القيم والاصالة وكل ماهو جميل عبر عنها من خلال الاغنيات وكشف الكابلى عن عمل وطني جديد بعنوان السوان بلد السماحات. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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