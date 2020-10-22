الرئيسية/أخبار/ لجنة أطباء السودان المركزية: شهيد و ( 14) جريح في مليونية (21) اكتوبر أبرز العناوينأخبار منذ 55 دقيقة 0 أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن سقوط شهيد واحد و 14 جريح في مليونية 21 اكتوبر الاربعاء الخرطوم ( أخبار الخليج 365) منذ 55 دقيقة 0

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