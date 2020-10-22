مصدر حكومي: سعر لتر البنزين الحر 125 جنيها بالخرطوم اعتبارا من الاسبوع المقبل

في تصريح خاص لصحيفة أخبار الخليج 365 كشف مصدر حكومي طلب عدم الإفصاح عن إسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام أن تقدم الحكومة لخفض كبير للدعم المقدم للسلع خلال الفترة القادمة، خصوصاً الوقود والخبز.

وتوقع المصدر بداية من يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري،، أن يكون سعر لتر البنزين الحر في الخرطوم 125 جنيها بدلاً عن السعر الجاري 28 جنيهاً وسعر لتر الجازولين 105 جنيها بدلاً عن 23 جنيه، وقال أن الأسعار القديمة للوقود سوف تستمر لوسائل المواصلات العامة.

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وأضاف المصدر في تصريح خاص لكوش نيوز مساء الأربعاء (الحكومة تدرس خيار زيادة سعر الرغيفة المدعومة زنة 40 جرام لتصبح 4 جنيهات، لكن لم يصدر قرار بذلك).

وألقت مظاهر الأزمة الإقتصادية الموروثة من النظام السابق في السودان ظلالها على حياة الناس وتفاقمت أكثر مع الحكومة الإنتقالية الحالية ومع تداعيات أثار جائحة كورونا والسيول والفيضانات، حيث إرتفعت معظم أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة، بالتزامن مع صعوبة للحصول على السلع الهامة، مما سيدفع الحكومة السودانية بحسب مراقبين، أن تقوم بإجراء عملية جراحية مؤلمة لمعالجة الوضع الإقتصادي الذي أصبح يزداد صعوبة مع صباح كل يوم جديد، من زيادة في أسعار السلع وندرتها أحياناً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)