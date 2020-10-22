اشتباكات عنيفة بكوبري المنشية ومقتل الشاب “محمد عبد المجيد”

أدت الاشتباكات التي وقعت ظهرالاربعاء واستمرت حتى مغيب الشمس بمنطقة شرق النيل عند كوبري المنشية، إلى مقتل الشاب محمد عبد المجيد محمد أحمد ١٨ سنة، بطلق ناري أثناء مشاركته في مليونية ٢١ أكتوبر، وإصابة عدد من المتظاهرين بحالات إغماء واختناق.

وشهد موكب لجان المقاومة بشرق النيل طرداً لعدد من المواطنين ينتمون للنظام البائد كانوا يهتفون ضد حكومة الثورة، حيث فروا من أمام الثوار قبل الاشتباك معهم.

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وشهدت المنطقة المحيطة بكوبري المنشية وفق صحيفة السوداني أحداث عنف، وسط إصرار لجان المقاومة لمناطق الحاج يوسف ودار السلام المغاربة والجريف شرق والهدي على عبور كوبري المنشية طوال ساعات النهار وصد قوات الشرطة لهم باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، مما تسبب في سقوط عدد من الثوار بسبب الاختناق ووقوع حالات إغماء داخل المنازل المجاورة نتيجة لإلقاء البمبان داخل البيوت.

ووسط إصرار لجان المقاومة، تمكّنوا عند مغيب الشمس من إجبار قوات الشرطة باتخاذ قرارها بالانسحاب من مدخل الكوبري، وأثناء توجه الثوار للكوبري دوت طلقات للرصاص الحي سقط على إثرها الشاب محمد عبد المجيد من أبناء الجريف شرق كركوج، حيث شيّعه ليل أمس المئات من المواطنين، مُطالبين بالقصاص لمقتله. وعدّد المتحدثون، المواقف الوطنية لعائلة أب دقن التي ينتمي إليها الشاب محمد عبدوالمجيد والتى عُرفت بنضالها ضد نظام الإنقاذ البائد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)