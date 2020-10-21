الأربعاء 21 أكتوبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 وقف كل من الفريق أول عز الدين الشيخ مدير عام قوات الشرطة والفريق شرطة حقوقي الدكتور ياسر عبد الرحمن مدير شرطة ولاية الخرطوم و الفريق شرطة زين العابدين عثمان أحمد رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني والفريق شرطة الصادق علي إبراهيم رئيس هيئة الشؤون الإدارية والتخطيط وعدد من القيادات الشرطية على الأحوال بمختلف محليات العاصمة.

حيث تم الوقوف على الوضع الأمني وكيفية التعامل القانوني والترتيبات الوقائية لقوات الشرطة فضلاً عن إحكام السيطرة على الجسور الرابطة بين المحليات الثلاث وتقليل المهددات الأمنية عبرالمراقبة الإلكترونية بغرفة السيطرة والتحكم برئاسة شرطة الولاية وإصدار التوجيهات اللازمة لمليونية ومواكب 21 أكتوبر بالعاصمة حيث تعاملت الشرطة بمهنية عالية وفق القانون.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الشرطه تتابع مواكب 21 اكتوبر عبر المراقبة الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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