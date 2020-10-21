مبارك الفاضل يكشف معلومات عن (لائحة الارهاب) ويتوقع تغريدة جديدة لترمب

وصف رئيس حزب الامة مبارك الفاضل العقوبات الاميركية بالكابوس الكبير الذي جثم علي رأس وصدر الشعب السوداني 27 عاما ودمر كل ادارات الاقتصاد في البلاد

وقال مبارك لدي مقابلة مع قناة اسكاي عربية ان الذى توصل اليه السودان هو مصفوفة تمت في العاثمة ابوظبي بين البرهان والفريق الامريكي الذى جاء برعاية امارتية وتم التواصل فى اكمال المصفوفة فى واشطن عبر السفير نور الدين ساتي

وتابع : (هذه المصفوفة تضمنت رفع اسم السودان وان يدفع السودان التعويضات وتعهد الرئيس الامريكي باعادة الحصانة للسيادة السودانية حتي لا يكون هنالك مطالبات اخري وتضمن قيام علاقات مع اسرائيل ومساعدات عينية مثل الامداد بالقمح والدواء لمدة عامين الي جانب وقوف امريكا مع السودان لاعفاء ديونه فى المؤسسات العالمية نادي باريس ودعمه للحصول علي حزم مساعدات اقتصادية

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وتوقع الفاضل بان يغرد الرئيس الامريكي ترامب مرة اخري قبل يوم الجمعة وقبل لقاءه مع منافسه بادين فيما يتعلق ببقية المصفوفة وان يكون هنالك مكالمة عبر (فيديو كونفرنس) مابين ترامب ونتيناهو والبرهان وحمدوك فيما يتعلق بالتطبيع

واكد مبارك ان البنوك السودانية ستعود اليها ما فقدته من تسهيلات فى البنوك العالمية بما قيمته 3 مليار دولار واضاف بان اموال رجال الاعمال السودانيين ايضا سوف تعود وان ملف اعفاء الديون يتم فتحه و80% من الديون هي عقوبات سيتم اسقاطها واكد مبارك انه بازالة اسم السودان من قائمة الارهاب سيسهل عودة الاستشمارات الاجنبية فى قطاع البترول والطيران والمعدات الزراعية

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)