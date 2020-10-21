شاهدبالفيديو.. تعرض فريق عمل قناتي “الحدث و سكاي نيوز” لمضايقات أمنية

تعرض فريق عمل مكتبي قناة “الحدث” بقيادة سعد الدين حسن، و”سكاي نيوز” بقيادة خالد عويس، لمحاولات لإثنائهما عن العمل والتصوير.
وقال مدير مكتب “سكاي نيوز” خالد عويس وفق صحيفة (السوداني)، إن القوة التي اقتحمت موقع التصوير تتكوّن من (3) سيارات عليها مدنيون بأسلحة وعصي، موضحاً أن الحادثة وقعت بالقرب من موقف شروني، وتابع: “قاطعوا سعد الدين أثناء (المباشر) وسط هرج ومرج، ووسط صيحات من بعضهم بضرورة (اعتقالنا) جميعاً، قبل أن ينسحبوا بذات الضجيج، حين اكتشفوا أنهم على الهواء مباشرة”.
ووصف عويس اليوم بـ(بالسيئ للغاية) بالنسبة للإعلام. وكان فريق تصوير قناة “سكاي نيوز” قد تعرض للضرب صباح اليوم من قبل قوات شرطية، وتم مسح صور التظاهرات من على كاميراتهم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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