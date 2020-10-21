بومبيو: الخارجية الأمريكية بدأت إجراءات رفع اسم السودان

قال بومبيو إن الخارجية الأمريكية بدأت إجراءات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونعتقد أن هناك أساساً قانونياً صلباً لذلك، وان الامر يتمتع بتأييد كاسح في الكونغرس من الحزبين بحسب صحيفة السوداني أخبار الخليج 365)

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