تعرف على رد بومبيو حين سُئل عما إذا كانت امريكا تدفع السودان للاعتراف بإسرائيل

قال وزير الخارجية الامريكى بومبيو عندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تدفع السودان للاعتراف بإسرائيل، أجاب وفق صحيفة السوداني: “نحن نعمل بجد معهم لإثبات سبب أن هذا في مصلحة الحكومة السودانية لاتخاذ هذا القرار السيادي. نأمل أن يفعلوا ذلك، ونأمل أن يفعلوا ذلك بسرعة”. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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