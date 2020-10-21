الرئيسية/أخبار/ عاجل : حريق بأحد المنازل بحي الموردة بسبب عبوة غاز مسيل للدموع أخبار منذ 7 دقائق 0 اشتعل حريق في أحد المنازل بحي الموردة في بامدرمان بسبب عبوة غاز مسيل للدموع وفق الجزيرة – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365) منذ 7 دقائق 0

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : حريق بأحد المنازل بحي الموردة بسبب عبوة غاز مسيل للدموع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.