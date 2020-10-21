الرئيسية/أخبار/ متظاهرين يغلقون عددا من الطرق الرئيسية بالخرطوم(3) أخبار منذ 54 دقيقة 0 إغلق متظاهرين عددا من الطرق الرئيسية بالخرطوم٣، إحتجاجا على منع وصول المواكب لوسط الخرطوم بحسب العربية – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365) منذ 54 دقيقة 0

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