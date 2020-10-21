البرير: إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب يرفع حبلاً مُلتفاً حول رقبة الاقتصاد

اكد قطب الصناعة والزراعة بالسودان معاوية البرير، على ان إزالة السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب سيدمج الاقتصاد السوداني مع العالم، وسينعكس على حياة السودانيين. مُقدِّماً التهنئة للشعب السوداني، والشكر لحكومة الفترة الانتقالية على هذا الإنجاز.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة معاوية البرير، حاج معاوية، إن رفع الحظر أكبر دافع للاقتصاد السوداني لزيادة الإنتاج وللصادرات والواردات،

واكد وفق صحيفة السوداني أن تبعات رفع الحظر ستنعكس في مستوى المعيشة ومطعم ومشرب السودانيين، مشيراً إلى الانفتاح الناتج عن ذلك في سفر وعمل السودانيين وعلاجهم بالداخل والخارج، وأضاف: “إن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية، شيءٌ أساسيٌّ للنظام المصرفي السوداني ورفع للحظر البنكي وللاقتصاد الوطني”،

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وزاد: “إن نتائج إزالة اسم السودان تعني انسياب التحويلات المصرفية وزيادة صادرات السودان وفتح الاعتمادات البنكية للصادرات السودانية، لقد كنا محرومين منها، والشعب السوداني عانى من الحصار كثيراً”، وقال حاج معاوية: “قرار إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية، رفع عن كاهلنا حبلاً مُلتفاً حول رقبة الاقتصاد السوداني وحياة السودانيين”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)