لجنة المعلمين تعلن مشاركتها في مليونية 21 أكتوبر

أعلنت لجنة المعلمين عن المشاركة في مليونية 21 أكتوبر اليوم الأربعاء”.وقالت اللجنة بحسب بيانٍ صادرٍ امس إنّها ستطالب باستكمال هياكل السلطة وتشكيل المجلس التشريعي، ولاية وزارة المالية على المال العام، وهيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وإصلاح الخلل الاقتصادي وقطع الصلة مع ممارسات النظام المقبور، داعية إلي ضرورة إجراء محاكمات مجرمي النظام المباد على جرائم القتل ونهب المال العام، وتدمير الوطن.

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وأوضح البيان بحسب صحيفة الوطن، أنّ اللجنة ستطالب بأنّ يكون التعليم حاضرًا. وسابقًا، دعا تجمّع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى إلى مليونية في 21 من أكتوبر، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية بالبلاد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)