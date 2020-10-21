الرياض ترفع العبء عن الخرطوم وتتكفل بدفع تعويضات (الارهاب)

كشفت مصادر عن تدخل مباشر من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، بتأكيد عزمه دفع قيمة التعويضات الخاصة للامريكان للذين تضرروا من الإرهاب، والمقدَّرة بـ335 مليون دولار. والتي اشترطت واشنطن على الخرطوم دفعها مقابل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وبحسب صحيفة مصادر، ان تدخل ولي العهد السعودي جاء لجهة ان الشرط الأميركي اصطدم بالحالة الاقتصادية للحكومة السودانية، التي أكدت عدم قدرتها على تنفيذ أي اتفاقات حال التمسك بتلك الشروط. بعكس ما قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ان توفير تلك التعويضات من موارد بلاده.
وأشارت المصادر بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن الاتفاقات التي جرت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، وحمدوك، بشكل منفصل خلال عدة لقاءات واجتماعات، مع أطراف إسرائيلية وأميركية وإماراتية، تم خلالها التوافق على أدق التفاصيل بشأن رفع السودان من القائمة، وكذلك انضمام الخرطوم إلى اتفاق التطبيع مع إسرائيل ومراحل تنفيذه، ومراحل التزام كافة الأطراف الوسيطة في الاتفاق لضمان وفاء كل منهم بما تعهد به، خصوصاً أن التداعيات الشعبية للقرار في الشارع السوداني ستكون عنيفة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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