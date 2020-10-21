الاعتداء على فريق عمل قناة (سكاي نيوز)

تعرّض فريق التصوير بقناة (سكاي نيوز) للاعتداء من قِبل قوات شرطية، وذلك في المنطقة الواقعة “جنوب مستشفى الخرطوم شمال تقاطع السكة حديد”.
حيث تم إدخالهم إلى أحد (الدفارات) وتم ضرب أحد المصورين، ومن ثم منعهم من تصوير أحداث مسيرات 21 أكتوبر، وتم تفتيش الكاميرات ومسح الصور التي تم التقاطها.
وبحسب صحيفة السوداني، قال مدير مكتب (سكاي نيوز) بالخرطوم الإعلامي، خالد عويس، إن الضابط المسؤول رفض مجرد مقابلتنا، وأكد أنهم أبلغوا الجهات المسؤولة بواقعة الاعتداء، وأن المصورين اللذين تم الاعتداء عليهما يحتفظان بالرد القانوني لنيل حقوقهما.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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