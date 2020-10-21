وزارة الصناعة والتجارة: لا يوجد تصديق لمخبز تجاري للمواطنين

قال الاستاذ حسن بن عوف مسؤول التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة في حديث لمصادر، قال ان الوضع الان يتحسن بصورة كبيرة في مايخص مسألة الخبز بالعاصمة والولايات وقال ان ولاية الخرطوم استلمت 35 الف 690 جوال دقيق والولايات 19 الف 460 جوال مشيرا الى ان إنخفاض التوزيع في الفترة الماضية بسبب خروج بعض المطاحن عن الخدمة موكدا ان شركة ويتا ستعود للعمل اعتبارا من اليوم ب 16 الف جوال وتوقع ان تصل نسبة التوزيع الى 71 الف جوال من اصل 87 الف جوال لكل انحاء السودان وهذا تحسن كبير في نسبة التوزيع مما يؤدي الى انخفاض ظاهرة الصفوف امام المخابز .

Advertisements

مؤكدا ان وزارة التجارة والصناعة تولي هذا الامر اهتماما كبيرا من اعلى قمة بالوزارة وقال ان هنالك ولايات مثل سنار والنيل الابيض وشمال دارفور وجنوب وغرب كرفان تم عمل تعويض بالنسبة للحصص الخاصة بهم والتي لم يستلموها في الفترة السابقة بهدف سد النقص مشيرا الى الاوضاع ستتحسن خلال الايام القادمة وقال الاستاذ حسن بن عوف ان الوزارة تعتمد في توزيع الدقيق على الرؤية التي تقدمها الولاية بحسب التوزيع الجغرافي والانماط الغذائية لسكان الولاية ونفى حسن بحسب صحيفة أول النهار، مسألة وجود الخبز التجاري للمواطنين وقال ان الوزارة تؤكد على ان كل المخابز تعمل وفق السعر الوزن المعلن مسبقا من قبل الوزارة وان هنالك اجهزة ومباحث التموين وحماية المستهلك تعمل على مراقبة وضبط الاسعار ولايوجد ااي تصديق لمخبز تجاري عدا مخابز المطاعم والكافتريات .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)