قال الاستاذ حسن بن عوف مسؤول التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة في حديث لمصادر، قال ان الوضع الان يتحسن بصورة كبيرة في مايخص مسألة الخبز بالعاصمة والولايات وقال ان ولاية الخرطوم استلمت 35 الف 690 جوال دقيق والولايات 19 الف 460 جوال مشيرا الى ان إنخفاض التوزيع في الفترة الماضية بسبب خروج بعض المطاحن عن الخدمة موكدا ان شركة ويتا ستعود للعمل اعتبارا من اليوم ب 16 الف جوال وتوقع ان تصل نسبة التوزيع الى 71 الف جوال من اصل 87 الف جوال لكل انحاء السودان وهذا تحسن كبير في نسبة التوزيع مما يؤدي الى انخفاض ظاهرة الصفوف امام المخابز .
مؤكدا ان وزارة التجارة والصناعة تولي هذا الامر اهتماما كبيرا من اعلى قمة بالوزارة وقال ان هنالك ولايات مثل سنار والنيل الابيض وشمال دارفور وجنوب وغرب كرفان تم عمل تعويض بالنسبة للحصص الخاصة بهم والتي لم يستلموها في الفترة السابقة بهدف سد النقص مشيرا الى الاوضاع ستتحسن خلال الايام القادمة وقال الاستاذ حسن بن عوف ان الوزارة تعتمد في توزيع الدقيق على الرؤية التي تقدمها الولاية بحسب التوزيع الجغرافي والانماط الغذائية لسكان الولاية ونفى حسن بحسب صحيفة أول النهار، مسألة وجود الخبز التجاري للمواطنين وقال ان الوزارة تؤكد على ان كل المخابز تعمل وفق السعر الوزن المعلن مسبقا من قبل الوزارة وان هنالك اجهزة ومباحث التموين وحماية المستهلك تعمل على مراقبة وضبط الاسعار ولايوجد ااي تصديق لمخبز تجاري عدا مخابز المطاعم والكافتريات .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصناعة والتجارة: لا يوجد تصديق لمخبز تجاري للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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