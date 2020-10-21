وكيل الطاقة: الفوضى هي السبب في الأزمة… وتجارة الوقود مهنة من لامهنة له

قال الدكتور حامد سليمان حامد وكيل وزارة الطاقة والتعدين ان السبب الاول لتطاول أزمة الوقود يتمثل في النقص الكبير في الانتاج المحلي الذي يغطي ثلثي من احتياجات البلاد للوقود بجانب الغياب التام للرقابة والتنظيم.
واشار في حديثه لمصادر، الي ان حجم الازمة اكبر من النقص في الامداد مؤكدا ان المتوفر من البنزين الآن هو ثلثي الكمية المطلوبة وقال حامد ان الاوضاع الآن تسير نحو الانفراج وعن اسباب التعسر في الاستيراد علل ذلك بعدم توفير المكون المحلي لشراء النقد الاجنبي مشيرا بحسب صحيفة أول النهار، الى ان هنالك باخرة وقود وصلت الآن لكن هي استيراد قطاع خاص وستباع بالسعر تجاري وان الحكومة لاتستطيع استيراد وقود في الفترة القادمة ..
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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