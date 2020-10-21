عاجل.. ترحيب شعبي بشأن خطوة ترامب تجاه السودان

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 رحب عدد من المواطنين بولاية الجزيرة قامت وكالة السودان للأنباء باجراء استطلاع لآرائهم حول خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وما تمثله الخطوة من إنعكاسات إيجابية مباشرة على الإقتصاد الوطني.

واكدوا على ان قرار رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يحتاج لمزيد من التخطيط الإستراتيجي ومضاعفة الإنتاج للإستفادة منه. Advertisements وقال شوقي عبد الله مدير محطة السكة الحديد مدني ان هيئة السكة الحديد ستستفيد من القرارلانه يؤدي الى توفير قطع الغيار لقطاع النقل وتحديث القاطرات بالاضافة لدخول شركات ومستثمرين للسودان . وعدد المحامي الفرزدق فضل الله ضو البيت الجهود التي قادتها الحكومة الإنتقالية لإصلاح أخطاء النظام البائد لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب . ودعا عثمان صلاح صاحب وكالة سفر وسياحة الى التخطيط الإستراتيجي وأضاف بأنه لابد من تحديد أهداف المرحلة المقبلة وقال ان القرار يخلق للسودان فرص تعاون اوسع للتعامل مع دول لعالم مؤكدا على ضرورة زيادة الإنتاج والاستفادة من فرص السلام لتنمية البلاد .

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