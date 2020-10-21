عاجل.. إغلاق كامل لوسط الخرطوم في ذكرى 21 أكتوبر

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الأربعاء 21 أكتوبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت السلطات الأمنية في السودان، اليوم الأربعاء، إغلاق كامل لوسط العاصمة احترازيا، وذلك في ذكرى ثورة 21 أكتوبر.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن السلطات الأمنية نفذت إغلاقا كاملا لوسط الخرطوم ووضعت الحواجز الأسمنتية وتموضعت سيارات الجيش والشرطة في كل الطرق التي تقود إلى وسط الخرطوم التي يمنع الدخول إليها أوالخروج منها.
وكانت ولاية الخرطوم أصدرت بيانا صحفيا أشارت فيه إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لسلمية الحراك. وأعلنت إغلاق الكباري احترازيا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى مساء الأربعاء 21 أكتوبر.
ودعت مجموعة من الأحزاب السياسية وقوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية وشريان حياتها إلى مسيرات تهدف إلى التنبيه والإصلاح والمؤازرة للثورة.
إلا أن ولاية الخرطوم حذرت من أن لديها معلومات موثقة بأن هناك من يسعى لاختراق هذه المسيرات لإحداث فوضى أو على الأقل إحراج الحكومة الانتقالية، وهي ما تزال تشرح لمواطنيها مآلات الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي لم تتحقق إلا بعد جهد وبذل.
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