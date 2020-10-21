حمدوك: الاتحاد الأوروبي يدعم إزالة السودان من قائمة العقوبات الأمريكية

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الأربعاء 21 أكتوبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قال رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السودان ي عبد الله حمدوك اليوم الأربعاء إنه أجرى حوارا مع الممثل السامي لمفوضية الاتحاد الأوروبي للأمن والعلاقات الخارجية جوسيب بوريل تركز حول قرار بدء رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وفرص التعاون التي تأتي عقب هذه الخطوة.
ونقلت وكالة الأنباء السودان ية (سونا) عن حمدوك قوله: "تحدثتُ اليوم مع جوسيب بوريل، الممثل السامي لمفوضية الاتحاد الأوروبي للأمن والعلاقات الخارجية حول قرار بدء رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وأضاف حمدوك، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر" أنهما ناقشا فرص التعاون الجديدة التي يفتحها هذا القرار لضمان تعزيز وإنجاح انتقال السودان التاريخي نحو السلام والديموقراطية.
ووفق الوكالة، نشر بوريل تغريدة مماثلة أوضح فيها أنه أجرى لقاء هاتفيا مع حمدوك، وقال إنها أعادت تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لخطوة إزالة اسم السودان عاجلا من قائمة العقوبات الأمريكية .
وقال بوريل إنه ناقش مع حمدوك التقدم الذي تم في الإصلاحات السياسية والاقتصادية ب السودان ، وإنه جدد لحمدوك أن السودان يمكنه الاعتماد على الدعم الأوروبي في طريق التحول الديمقراطي الملهم الذي سلكته الحكومة المدنية في الخرطوم.
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