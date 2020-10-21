الحكم بالإعدام لضابط شرطة قتل شاباً بالرصاص

ادانت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضى أسامة حسن ضابط شرطة كان قد اتهم بقتل الشاب عزمي بشارع النيل رميا بالرصاص (بالقتل العمد). وقال القاضي لدى تلاوته للقرار إن المدان لم يستفد من حق الدفاع الشرعي بجانب توفر القصد الجنائي كما أن المدان اطلق الرصاص دون فاصل زمني.

وأشار القاضى بحسب صحيفة السوداني، إلى أن الدفاع لم يحدد نوع الاستفزاز الذي تعرض له المدان كما اثنى القاضي على المرافعات التي قدمها الدفاع والاتهام ومن خلالها توصل لقرار صائب اطمأن له وعليه تمت ادانته تحت المادة (130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد وعليه حددت المحكمة جلسة اخرى للنطق بالحكم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)