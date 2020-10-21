وزيرة المالية: الاقتصاد لن يتغير غداً ولن نغش الشعب

قالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، هبة محمد علي، إن الاقتصاد السوداني لن يحدث له تغيير (بكرة الصباح)، ولن (نغش الشعب السوداني) ودعت لضرورة (كبح التوقعات عن هذا الحدث) على حد قولها. Advertisements وقالت بحسب صحيفة السوداني، إن ملف استبعاد اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب (ليس مرتبطا باي ملف آخر، ولا علاقة له بملف التطبيع )، وانه جاء في (الوقت المناسب) بما يتيح للسودان مراجعة علاقاته الدبلوماسية والسياسية بطريقة منفصلة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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