الخارجية: مغادرة لائحة الإرهاب ليس حلاً لكل مشكلاتنا

وصف وزير الخارجية المكلف د. عمر قمر الدين، قرار رفع اسم السودان من قائمة الارهاب، بانه مكسب كبير للشعب السوداني .
وأضاف: “هو إعادة الكرامة لشعبنا وخطوة اولى لكنه ليس حلاً لكل مشكلاتنا”. وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم امس، انه عقب اعلان الرئيس الامركي سيتم مخاطبة الكونغرس الامريكي لإدارج هذا القرار في القانون، وانه يحق قانونيا للرئيس الامريكي ترامب ازالة اسم السودان قائمة الارهاب، مؤكداً بحسب صحيفة السوداني، طي ملف المدمرة كول المدمرة وزاد: و لن نعود إلى نبشه مرة اخرى، واعتبر ان السودان لم يصل مرحلة اجراء التعاهدات لضمان عدم الرجوع لقائمة الارهاب، ولكنه يمضي في الطريق حتى لا يتضرر مجدداً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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