وزير الخارجية: نجري اتصالات لتسوية الديون

قال وزير خارجية السودان المكلف عمر قمر الدين في مقابلة مع قناة العربية إن رفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب يوم تاريخي، مؤكدا “نعمل على شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب خلال مهلة قصيرة”.

وكشف قمر الدين عن أن الخرطوم تجري اتصالات لتسوية الديون، مشيرا إلى أن بلاده تتعاون مع الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم دارفور

وأوضح وزير الخارجية السوداني أن الخرطوم تعمل على صيغة عادلة بشأن محاسبة مجرمي دارفور.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)