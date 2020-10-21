تجمُّع المهنيين يرفض قرار إغلاق الكباري ويدعو الشعب للخروج الى الشوارع

رفض تجمُّع المهنيين السودانيين قرار والي الخرطوم بإغلاق الكباري على خلفية مواكب 21 اكتوبر التى تعتزم لجان المقاومة تسيره اليوم تحت شعار تصحيح المسار ووصف التجمع فى بيان له على صفحته الرسمية بالفيس بوك اطلعت عليه أخبار الخليج 365 القرار بغير الدستوري

أصدر والي ولاية الخرطوم بيانا أعلن فيه بشكل جائر ومخل عن إغلاق كل كباري الولاية ومنافذها من الساعة 12 فجرا وحتى مساء الأربعاء 21 اكتوبر 2020، ويأتي قرار السيد الوالي ردا بائسا ومجافيا للدعوة المعلنة من القوى الثورية الحية في لجان المقاومة بالأحياء والأجسام المهنية والنقابية والمطلبية للخروج للشوارع في ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة استكمالا لدرب ثورة شعبنا وتقويماً لفشل سياسات السلطة الانتقالية في الالتزام بأهدافها ومواثيقها والانحياز لمقاصدها.

قرار السيد والي ولاية الخرطوم المخالف للقانون والدستور بإغلاق كباري ومنافذ الولاية يعتبر محاولة واضحة للردة عن مكتسبات جماهير شعبنا التي أتت به إلى موقعه، ويؤكد على استمرار سياسات من سبقه في الموقع من الولاة العسكريين التي وعد بالقطع معها قبل وعند تبوؤه المنصب، ذات السياسات السلطوية الفاشلة التي تهدف لتكميم الأفواه ولجم نشاط القوى الثورية وقطع الطريق أمامها ومحاولة صدها عن الوصول بالثورة لأهدافها ومطلوباتها، ولكن هيهات.

Advertisements

مهر السيد الوالي بيانه بمقدمة معسولة عن احترامه للحريات، ثم كرر ذات الذريعة الواهية التي ظلت السلطة الانتقالية تستخدمها – كلما دعت القوى الثورية للخروج للشوارع – في الاحتراز والاستباق لتحركات فلول النظام وزواحفه كمسوغ لقراره المعادي لحريات ومكتسبات شعبنا، وهو ما نعتبره دليل دامغ على فشل السلطة الانتقالية بكل مكوناتها وإصرارها على صم الآذان عن مطالب الثوار والجماهير في حسم وردع وتجفيف مستنقعات فلول نظام المؤتمر الوطني الآسنة بقوة القانون وما اختطه شعبنا بوضوح في ثورة ديسمبر المستمرة، فتركت للزواحف القميئة الحبل على الغارب مزيداً من التمكين في مؤسسات الدولة والحياة العامة، واستخدمتهم فزاعة ضد جماهير شعبنا وقواه التي أسقطت نظامهم ورمت به في مزبلة التاريخ.

نؤكد رفضنا الكامل لقرار السيد والي ولاية الخرطوم غير الدستوري والمعادي لمطالب ثورة شعبنا وشعاراتها، ونجدد دعوتنا لجماهير شعبنا العظيم للخروج للشوارع يوم الغد 21 أكتوبر 2020 في كل ربوع الوطن تأكيدا على مطالب شعبنا المشروعة وتجديدا لعزيمة ثواره على استكمال الطريق الذي عبدته دماء الشهداء وتضحيات الجرحى والمفقودين، مواكب لن تتراجع أبدا عن أهدافها رغم أنف القرارات السلطوية البائسة، ثوار أحرار حتى تمام الوصول.

اعلام التجمع

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)