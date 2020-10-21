بداية تصحيح الشهادة السودانية واعتماد ميزانية لحوافز المصححين

كشف وزير التربية والتعليم العام محمد الأمين التوم عن بداية تصحيح امتحانات الشهادة السودانية الثلاثاء. وأكد التوم وفق صحيفة (السُّوداني) أن اجتماعات اللجنة الأمنية لامتحانات الشهادة السودانية أوصت بضرورة زيادة حوافز المعلمين المصححين للشهادة وانصافهم واعتماد ميزانية لها تختلف عن حوافز الأعوام السابقة. ونفى علمهِ عن امتناع المُصحِحين عن مُباشرة التصحيح في يومهم الأول بالمراكز حتي الاتفاق على حوافزهم ، مُشيراً إلى أن الأمر المُتعارف عليه في عملية التصحيح هو معرفة المُعلِّم لأجره قبل وصوله مراكز التصحيح. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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